尿尿有血卻無不適要注意！快求醫找病因小心癌症上身

血尿原因不外乎為泌尿道感染發炎、男性前列腺肥大或尿路結石所引起。

40歲的朱小姐，長期因腹痛問題來往醫院奔波。近期因為發現解小便有血尿，加上家裡有癌症家族史，很擔心會有尿路癌症問題，因此前往泌尿科門診求診。所幸在詳細檢查後，發現為尿路結石與狹窄情形，在進行了軟式輸尿管鏡的手術之後，終於解決朱小姐長期腹痛問題，不再被腹痛困擾。

臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿外科主治醫生陳生文指出，常見血尿原因不外乎為泌尿道感染發炎、男性前列腺肥大或尿路結石所引起。尿路感染發炎所引起的血尿，通常伴隨解尿不適，灼熱刺痛，感染嚴重時甚至會有發燒畏寒情況；而尿路結石所引起的血尿，有時病人會有腰側或腹部痠痛，伴隨排尿時的血尿，比較小的結石可以藉由多喝水排出，若是較大的結石，可能就必須要靠手術方式來改善。

出現血尿的時候，重要的是不要諱疾忌醫，讓泌尿科醫生詳細檢查。

看見血尿卻無不適應警覺 求醫檢查最安心

陳生文醫生提醒，當肉眼看得見血尿，卻沒有任何不舒服症狀時，就必須要當心了。首先想看看有沒有吃了會導致尿液變色的蔬果，例如紅龍果，或者是女性陰部出血誤以為是血尿？有沒有做超乎體能負荷的劇烈運動所造成的肌紅素尿？若是無法排除上述原因，就必須要進一步檢查，排除泌尿道癌症的可能性。

陳生文醫生呼籲，當出現血尿的時候，先不用緊張，可以觀察看看有沒有相關排尿症狀。最重要的是，不要諱疾忌醫，讓泌尿科醫生詳細檢查，讓你重拾健康。

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