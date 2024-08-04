天熱腋下異味擋不住 噴止汗劑卻過敏？「微波熱能治療」免開刀解決腋下問題

調查指出每十人就有四位受腋下多汗及異味所困擾，足見此問題非少數人才有的困擾。

從事業務需勤跑外務的白先生，兩年前的一個夏天接到主管訊息，建議他拜訪客戶時多帶套衣服勤更換，並建議他買止汗劑以備不時之需。他這才知道，原來主管早已注意到自己的腋下問題，然而白先生卻因止汗劑成分造成腋下肌膚長期敏感，因此求診醫院皮膚科及美容醫學中心開設的清新門診，選擇不需開刀且可同時改善多汗及異味問題的清新微波療程。

安南醫院皮膚科醫生陳郁蓁表示，調查指出每十人就有四位受腋下多汗及異味所困擾，足見此問題非少數人才有的困擾。此外，據統計竟有超過九成上班族認為，「腋」味問題對職場的專業形象大扣分，其中超過七成的人反映，當事者對自己帶給他人的困擾似乎不知情。

清新微波熱能止汗術僅需一小時 不需動刀、即做即走

陳郁蓁醫生表示，清新微波熱能止汗術通過FDA安全有效性雙認證，運用專利的微波熱能科技，採一次性容積式加熱方式，聚焦在大小汗腺最密集的2至5mm深度，有效破壞多汗問題的小汗腺及產生味道問題的大汗腺，同時改善腋下多汗、異味問題。

此外，因不需動刀，就不會有手術恢復期及術後感染、血腫或會留下永久性疤痕等風險。整個療程僅需約一小時，即做即走，亦毋須因治療請假。