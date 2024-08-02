夜尿影響睡眠竟與「心」有關？中醫用這招緩解

一名60多歲張姓婦人原本都一覺到天亮，但最近晚上卻總是睡到一半尿急上廁所，次數最多達5次，令她不勝其擾。

一名60多歲張姓婦人原本都一覺到天亮，但最近晚上卻總是睡到一半尿急上廁所，次數最多達5次，令她不勝其擾。根據國際尿失禁防治協會定義，夜尿是指「睡眠當中因為強烈尿意而醒來，中斷了原本的睡眠至少2次以上」。亞洲大學附屬醫院中醫師黃瀞瑩表示，根據調查，台灣四十歲以上成人夜尿症盛行率達四成，且年齡愈長盛行率愈高，因此門診經常遇到長輩求診，共同的問題都是：「晚上睡不好，白天情緒糟」。

中醫看待夜尿 3 類型 你屬於哪一種？

黃瀞瑩指出，就中醫的角度來看，夜尿類型可分為三類，首先是「心脾氣血虛損」，此類患者思慮較多、入睡困難，好不容易睡著了又要起來小便，導致白天精神不好，氣色也差，經常合併消化問題，容易瀉肚子，其次則是「脾腎陽虛」，此類患者可能是先天體質較為虛弱，或是後天過於消耗、老化、寒化，使身體逐漸變冷，水液代謝轉差。

最後則是「肝鬱氣滯」，此類患者個性較易焦慮、緊張，時時處於戒備狀態，就連睡眠當中也沒辦法放鬆，中醫會從疏肝、柔肝著手，紓緩了肝氣也就放鬆了急尿感。