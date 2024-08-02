夜尿影響睡眠竟與「心」有關？中醫用這招緩解

一名60多歲張姓婦人原本都一覺到天亮，但最近晚上卻總是睡到一半尿急上廁所，次數最多達5次，令她不勝其擾。根據國際尿失禁防治協會定義，夜尿是指「睡眠當中因為強烈尿意而醒來，中斷了原本的睡眠至少2次以上」。亞洲大學附屬醫院中醫師黃瀞瑩表示，根據調查，台灣四十歲以上成人夜尿症盛行率達四成，且年齡愈長盛行率愈高，因此門診經常遇到長輩求診，共同的問題都是：「晚上睡不好，白天情緒糟」。
中醫看待夜尿3類型 你屬於哪一種？
黃瀞瑩指出，就中醫的角度來看，夜尿類型可分為三類，首先是「心脾氣血虛損」，此類患者思慮較多、入睡困難，好不容易睡著了又要起來小便，導致白天精神不好，氣色也差，經常合併消化問題，容易瀉肚子，其次則是「脾腎陽虛」，此類患者可能是先天體質較為虛弱，或是後天過於消耗、老化、寒化，使身體逐漸變冷，水液代謝轉差。
最後則是「肝鬱氣滯」，此類患者個性較易焦慮、緊張，時時處於戒備狀態，就連睡眠當中也沒辦法放鬆，中醫會從疏肝、柔肝著手，紓緩了肝氣也就放鬆了急尿感。
夜尿是身體警號 這些人應特別注意
黃瀞瑩強調，夜尿往往與心血管疾病、糖尿病、腎臟病等內科疾病有關，不僅會影響生活質素，也會增加跌倒風險，更是身體需要調整的警號，尤其60歲以上女性、患有糖尿病、心血管疾病、BMI較高，且有應力性尿失禁、膀胱過度活躍症等病史者，更是夜尿的高風險族群。
中醫採「溫通」、「溫化」治療 養成良好生活作息莫輕忽
黃瀞瑩建議除了藥物治療以外，中醫看待小便問題會特別重視「溫度」，尤其採取「溫通」、「溫化」的治療方式，例如每年七月中旬至八月中旬，是整年陽氣最盛的日子，可以採用三伏貼在脾俞、腎俞等特定穴位，敷以辛溫發散、溫陽逐痰之藥，達到去除寒邪、溫通經絡的效果，十分適合體質虛寒、夜尿頻繁的患者。
此外，她也提醒，夜尿患者必須配合調整生活習慣，例如睡前盡量減少飲水，白天如保持飲水充足，較能改善晚間口渴的狀況；飲食方面則減少寒性飲食，例如減少瓜類水果、青草茶、生菜沙拉、冰涼飲品等，保持身體溫暖，水液代謝效率也能提升，當然也要避免喝含有咖啡因飲料，享受徹夜好眠的舒適。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】