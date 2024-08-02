吞嚥困難不再是障礙！3D打印食物為銀髮族帶來全新美味體驗

隨著科技的快速進步，3D打印技術不再僅限於模型和公仔的製作，而是逐漸融入我們的日常生活。尤其在老年人的照護領域，3D打印技術的應用正為患有吞嚥困難的老年人帶來革命性的改變。根據歐洲食品媒體《Food Navigator》的報道，2010年德國食品創新公司Biozoon推出了一項名為「Smoothfood」的概念，將新鮮食物轉化為看起來與原始食物非常相似，但毋須咀嚼即可吞嚥的3D打印食品，這項創新的技術無疑將為銀髮族帶來改善生活品質的重要突破。

保留食物營養成分 提升用餐愉悅感 3D食物列印的原理與一般3D打印技術相似，將食材固化為一層層堆疊的立體形狀。根據科技新創社群《Built In》的介紹，這項技術將泥狀或糊狀食材當成「墨水」放入印表機中，透過精密的層層疊加，列印出符合特定形狀與質地的食物，以便銀髮族更容易吞嚥及消化。3D打印技術不僅能保留食物的營養成分，還能根據個人需求調整食物的口感和味道，提升用餐的愉悅感。 吞嚥困難是許多老年人面臨的常見問題，尤其在罹患某些疾病或經歷過手術後更為普遍。傳統飲食的解決方案通常是將食物打碎或磨成泥狀，但這種方式往往會影響食物的口感，導致長者食慾不振。根據英國媒體《BBC Food》的報導，3D打印食物技術則能創造出既美觀又容易吞嚥的食物，從根本上改善老年人的用餐體驗，增進他們的營養攝取。

外觀與一般食物無異 口感便於咀嚼吞嚥也更柔軟 目前，德國和西班牙已有多款3D食物打印機進行試驗性生產，這些打印機能夠處理多種食材，如蔬菜泥、肉泥以及水果泥等，並列印出不同形狀的食物，以吸引老年人的食慾。列印出來的食物不僅在外觀上與普通食物無異，而且經過特殊處理後更加柔軟，便於咀嚼和吞嚥。 在歐洲的一些養老院，已有成功使用3D打印技術為老年人製作食物的案例。根據養老院的負責人表示，自從引入這項技術後，老年人的進食量明顯增加，營養狀況也得到了改善。此外，3D食物打印還可以根據每位老年人的健康狀況和營養需求，訂制個人化的食譜，確保每位老年人都能獲得足夠的營養。