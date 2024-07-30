古明華曾連踩50小時傷爆肝 現開茶檔壓力大 一招護肝保健康保魄力

近年轉戰內地飲食界的藝人古明華（古佬）出名愛家男，年輕時為了養家，經常熬夜拍戲，兼顧多項工作。如今，他經營餐廳，親自試菜、拍片宣傳，忙得不可開交。然而，這些努力卻對他的健康造成巨大壓力，尤其是肝臟健康，承受了巨大的壓力。

古佬回憶道：「早年因為家人身體出狀況，不得不自薦加入TVB配音組以賺取更多收入，同時兼顧演戲和配音工作，甚至試過不眠不休直踩50小時。之後因為工作量增多而捱出大病，食咗好多西藥。」眾所周知，睡眠不足、食無定時、工作和生活壓力過大都會嚴重損害肝臟健康，古佬當時的肝臟負擔極重。到了2020年，他離開TVB，轉戰內地發展餐飲業，面對另一場肝臟挑戰。「創業做生意壓力巨大，我坐鎮餐廳、招呼客人、拍片宣傳，事事親力親為。試菜更是不可避免，唔覺唔覺食多咗，樣樣都對個肝唔好。」不過，現年60歲的古佬今次深知保持護肝的重要性，「對家庭負責最緊要保持自己健康」。