優質醫療巡禮丨古蹟與尖端並存 屹立爐峰逾世紀 明德國際醫院 毋忘創新科技 以病人福祉與喜樂為先

坐落於加列山陲、眺望東博寮海峽，屹立香港島爐峰逾一世紀的明德國際醫院，是本港現存被評為歷史建築而持續營運的醫院，百多年來見證香港的變遷。普羅大眾或誤以為明德位處山頂，僅服務預約人士？然而事實並非如此。以婦產科聞名的明德國際醫院，現時擁有24小時普通科門診，毋須預約大眾能前往求診，又具備骨科、物理治療及營養科等專科，高透明度收費與坊間私營醫院相若。醫院更緊貼醫療科技發展，籌建屬於醫院的臨床資訊系統，輔助醫護人員加快診斷效率，實現精準治療。
明德國際醫院本來是1858年來港從事金融業的英藉銀行家Granville Sharp，為紀念亡妻Matilda Lincolne盡心盡力照料貧苦大眾與孤兒寡婦，因此於1899年臨終前訂下遺囑，運用遺產以妻子為名建立一所「為病人福祉與喜樂而建的醫院」，並於1907年接收首批病人。即使百多年後的今天，明德除了是「活著的古蹟」，亦持續提供優質醫療、屬於香港人的醫院。
紓緩醫院緊張氣氛 適合休養病人
甫踏進明德醫院的醫院大樓，眼前門診部那條圓拱形走廊以及充滿歷史痕跡的黑白藍地磚十分吸引。根據明德國際醫院行政總裁貝歌妮(Linda Burgoyne)解釋，大樓採用了新喬治亞建築風格，除了定期翻新牆身油漆外，大樓內的布局跟百多年前其實分別不大。「醫院原本設有三座大樓，惟二戰時其中一幢不幸被戰機炸毀。至於幸免於難的這座大樓，當時醫護人員和病人均藏匿在這裡地下樓層而避開戰火摧殘。」貝歌妮稱醫院戰後於1951年修復後全面開放服務大眾。「我們抱著『以病人福祉與喜樂為先』的理念營運，主張建築物內外布局盡量別太似醫院，減低病人接受治療的壓力和擔憂。」難怪小編留意到接待大堂與入院部類似酒店禮賓處，病房區域的環境更與酒店無異，而部分病房更設寬敞露台，能遠眺南區與南丫島。「優美的景色、寧靜的氣氛，適合病人術後安心休養。」她還特別提到產科病房全部均設育嬰設施，是少數能讓產後媽媽跟爸爸和新生嬰兒共同居住的病房，建立親子關係。
卓越醫療服務 獲ACHS模範評級
明德醫院擁有享譽中外的婦產科服務，多年來來自全球不少朋友都是誕生自明德，醫院成為孕育小生命的搖籃。業務拓展執行董事馮蓮Lynne表示多年來醫院逐步提供全面的醫療服務，這些服務在支持香港醫療體系方面，扮演著重要角色。「我們的24小時普通科門診、兒科專科、骨科及脊椎外科、腸胃科專科、耳鼻喉科專科等，都是為社區提供高質素醫療的關鍵。」她續指醫院絕非只提供高階醫療服務，不少企業醫保均包含他們的住院和手術服務，配合高透明度的定額收費套餐，「明碼實價，有所預算。」明德亦會接收公立醫院的轉介個案，「旨在幫助減輕公院壓力，為有需要人士提供高質量的替代選擇。」例如過去三年明德接收過公院轉介逾400名乳癌患者跟進個案；第五波新冠疫情期間，公營醫院超出負荷，當時明德醫院更撥出兩成病床，合共接收近80名病人。
「去年明德醫院更是全球首間醫療機構獲得『澳洲醫療服務標準委員會』(Australian Council on Healthcare Standards(ACHS))頒發最高評級認證。」Lynne補充。除榮獲《評估及質素改善標準大綱》第七版的認證外，醫院亦達到「以人為本」標準的最高級別「模範評級」，是全球首間醫療機構獲得此榮譽。以24小時普通科門診為例，醫院全天候擁有普通科、兒科、婦產科和麻醉師當值，確保涵蓋求醫病人的全面需要。「斷症後如遇緊急事件，像骨科、胸肺科、心臟科、外科醫生也能短時間返回候命，證明醫院能為病人提供及時和優質的護理。」她笑言醫院外貌看似老舊，但手術室配備最先進的儀器，醫生也具備進行嶄新手術的經驗。「例如我們的骨科手術設施是頂級的，明德是全港首間醫院增設藍光手術室；此外做人工膝蓋置換術的需求很高，公院輪候排期也長。通過在我們醫院進行這項手術，能夠大大縮短患者的等待時間，為他們提供及時治療。」她續說。
擴建加護治療區 引進臨床資訊系統
明德醫院現時共有兩張成人加護病床，醫務行政總監張永基醫生表示基於持續提升對危重病人護理質量的承諾，醫院現正擴建位於一樓的加護治療區，增設第三張加護病床，期望今年內投入服務。「我們觀察到對於高級別監護和專門護理的需求不斷增加，因此我們選擇加強這方面的服務。」他認同老齡化社會對危重病人的支援日益增加，「擴建後，我們預期能夠提供一系列增強的服務，包括先進的呼吸支持、持續監測以及各種專門治療。這將顯著提升我們處理複雜病例和改善病人愈後的能力，確保我們能夠應對各種危重病情，提供最佳的護理和支持。」提到病房必須的維生水平監測和生命支持系統，張醫生指院方正運用大數據，積極籌建臨床資訊系統。他強調系統旨在提供臨床諮詢、輔助診斷，協助醫護團隊作出更精準的臨床決策，提升治療效率。「期望新系統能夠在明年底前應用，並希望能延伸至所有病房與手術室，強化醫療科技令更多人受惠。」
展望未來，明德醫院深明醫療領域所面臨的多項挑戰，包括對微創手術、老年護理以及慢性疾病管理需求的增加，計劃繼續擴展服務和設施，投資最新的醫療技術，並促進公私合作。「『以人為本的照顧』是我們的核心，我們的目標是秉承創始人的願景，以『患者的健康和幸福』為優先，適應社會不斷變化的需求，確保為所有患者提供全面、高品質的醫療服務。」貝歌妮總結。
(特約)