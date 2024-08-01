健康研究所｜肺結核未絕跡勿輕視 曾患病者為肺癌高危族群

肺結核並非只存在於舊時代的疾病，現時香港每年仍有逾千宗病例，去年需呈報的案例數量僅次於新冠肺炎。現今肺結核病雖不再令人聞風喪膽，但仍要當心它與癌症有關。呼吸系統科專科譚子雋醫生表示：「醫學上雖仍未確立肺結核與肺癌的因果關係，但有小型研究顯示，肺結核的患者患上肺癌的風險較一般人高2倍。」再者，結核菌感染者痊癒後，肺部會有疤痕，如癌細胞生長在疤痕處，將大大影響影像診斷肺癌的準確度，因此患者需提高警覺，當感到不適時便應及早求醫。
無病徵者也可傳播結核菌
結核病由結核桿菌所引起，因通常影響肺部，因此亦稱為肺結核。肺結核的潛伏期長，即使已受感染，如患者抵抗力強，不一定會即時發病。譚醫生指出：「這類患者屬於潛伏性結核感染，儘管他們沒有病徵，仍可能具有一定程度的傳染性。」所以患者有機會在不知已受感染的情況下傳染他人。
篩查助減社區傳播
因此，肺結核篩查有助減低肺結核在社區傳播的可能性。在本港，篩查主要針對3類人士，分別是已發病患者的密切接觸者、愛滋病和白血病患者等肺結核高危人士，以及即將接受抑制免疫系統藥物治療的患者。當中，較常見的篩查方法為結核菌素皮下測試（TST），不過如受檢測者曾接種卡介苗，則有機會影響測試結果；至於愛滋病、白血病等較高風險人士則可接受丙型干擾素血液測試（IGRA），如患者測試結果呈陽性，便需考慮接受潛伏性肺結核治療。
服藥2週後可減低傳染性
由70年代開始，香港已推行全監督藥物治療，即患者須在醫護人員監督下用藥，病情受控後，患者可以如常生活。一般情況下，醫生會處方3至4種抗肺結核藥物，療程則取決於患者的病情，為期約6至9個月，大部分患者服藥2週後，結核菌的傳染性已可大幅降低，而當治療完成後，約95%的患者可痊癒。但要留意的是，因肺結核有潛伏期，當患者免疫系統變差時，便有機會復發，因此痊癒後患者亦應保持健康生活習慣，以免再次發病。
一名65歲患者在進行心臟手術前接受常規胸部X光檢查，發現有不尋常的「肺花」情況，雖然患者當時沒有任何病徵，但醫生為安全起見，患者接受了IGRA血液測試，測試結果亦呈陽性，醫生遂打算為患者進行潛伏性肺結核治療。但後來再次進行電腦掃描後，發現患者的淋巴結有腫大跡象，再通過超聲波支氣管鏡檢查後便確診患上活躍性肺結核，後來患者接受為期9個月的抗結核治療，現已完全康復。
以上資訊由譚子雋醫生提供