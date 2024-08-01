健康研究所｜肺結核未絕跡勿輕視 曾患病者為肺癌高危族群

無病徵者也可傳播結核菌

結核病由結核桿菌所引起，因通常影響肺部，因此亦稱為肺結核。肺結核的潛伏期長，即使已受感染，如患者抵抗力強，不一定會即時發病。譚醫生指出：「這類患者屬於潛伏性結核感染，儘管他們沒有病徵，仍可能具有一定程度的傳染性。」所以患者有機會在不知已受感染的情況下傳染他人。

篩查助減社區傳播

因此，肺結核篩查有助減低肺結核在社區傳播的可能性。在本港，篩查主要針對3類人士，分別是已發病患者的密切接觸者、愛滋病和白血病患者等肺結核高危人士，以及即將接受抑制免疫系統藥物治療的患者。當中，較常見的篩查方法為結核菌素皮下測試（TST），不過如受檢測者曾接種卡介苗，則有機會影響測試結果；至於愛滋病、白血病等較高風險人士則可接受丙型干擾素血液測試（IGRA），如患者測試結果呈陽性，便需考慮接受潛伏性肺結核治療。