健康研究所｜糖尿腎患者飲食顧忌多 營養充足與延緩洗腎非兩難

糖尿病常見，然而如未能控制病情，其影響之嚴重卻非人人皆知。血糖過高可影響多個器官，俗稱「糖尿腎」的慢性腎病為其中之一，現時本地有近半腎衰竭個案正正是由糖尿病所引起。註冊營養師丁浩恩博士指出：「糖尿腎患者需留意蛋白質的攝取量，過多過少也有負面影響，如患者正採取低蛋白飲食，可考慮同時服用酮酸胺基酸，或能減輕腎臟負擔，延緩洗腎時間，幫助管理病情。」 生酮減肥法或得不償失 適量蛋白質至關重要 控制體重是糖尿病患者管理病情的重要環節，當中包括維持均衡且清淡的飲食。不過，近年流行的「生酮減肥法」，丁博士認為有機會造成反效果。他表示：「生酮飲食為採取極低醣類，配合高脂肪及高蛋白飲食，原理是當身體無法經醣類獲得足夠能量，便會透過肝臟分解脂肪跟蛋白質而產生酮體，作為能量來源。」

然而，糖尿腎患者身體難以分解蛋白質代謝後所產生的氮廢物，若進行生酮飲食因而攝取過多蛋白質，有機會併發尿毒症，甚至令腎臟問題急速惡化。丁博士建議患者，以限制攝取卡路里作體重控制， 採取少吃多餐和均衡飲食的方法減脂，可避免造成肌肉流失，維持日常能量所需。相反，如蛋白質攝取量不足，患者有機會出現肌肉流失，抵抗力不足，甚至是營養不良問題，因此必須謹慎飲食。 優質蛋白質助增強抵抗力 低蛋白飲食配合藥物減營養不良機率 那麼患者一天需要食用多少蛋白質？丁博士解釋：「一般而言，當腎病患者出現病徵時病情已屆中晚期，必須減少攝取蛋白質，每1公斤體重應攝取0.6至0.8克蛋白質，即體重50公斤的患者每天只可攝取30至40克的蛋白質。」此外，患者亦應小心選擇蛋白質的來源，可多吃豬肉、牛肉、雞肉、鴨肉、魚類、豆腐、雞蛋和牛奶等食物，這些優質蛋白質含有人體必需的胺基酸，有助增強抵抗力及維持足夠肌肉量。

維持足夠營養和減低腎臟負擔之間要取得平衡殊不簡單，患者可考慮採用低蛋白餐，並在醫生建議下服用藥物，例如酮酸胺基酸以幫助控制病情。丁博士稱：「酮酸胺基酸可將氮廢物轉換成有用的胺基酸，能夠減輕腎臟負擔外，亦能延緩洗腎時間，再者，身體可利用這些胺基酸轉化成營養，減低患者出現營養不良的機會，並提升免疫力。」 一名年約45歲任職工程師的男子，因忽然出現頭痛而就醫，求診檢查後才意外發現自己高血壓問題嚴重，而且影響到腎臟，並已演變成晚期腎衰竭，只餘下兩成功能。因患者為家中經濟支柱，一旦步入洗腎階段，將會對工作和生活構成極大影響。為免病情進一步惡化，患者依照醫生和營養師指示，限制每日攝取的鉀和磷質分量，同時採取低蛋白飲食，並服用酮酸胺基酸，維持至今2年多時間，病情能保持穩定，暫未有惡化。

以上資訊由丁浩恩營養師提供