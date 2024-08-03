乳癌化療副作用身體不適暫停治療 中醫輔助提升精氣神

許多乳癌患者在西醫抗癌治療過程中，大多會出現噁心、嘔吐、嘴破、皮膚癢、手腳末梢麻木、白血球和血小板下降、疲倦、睡不著等不適症狀，均可利用中醫藥和針灸治療而得到緩解。

56歲的劉女士，兩年前被診斷出乳癌，歷經手術及化療，但因不堪化療副作用而暫停治療，後改口服藥。隨後因腹脹痛、胃口差，再檢查發現腫瘤轉移至肝臟，今年開始肝動脈化學藥物灌注治療。住院化療後出現血球數不足，因感染發燒而延長住院。劉女士覺得身體虛弱、胃口差，尋求中醫協助，兩周後氣色明顯好轉，不適狀況改善許多。

台南市立醫院中醫癌症特別門診楊茲甯醫師表示，許多乳癌患者在西醫抗癌治療過程中，大多會出現噁心、嘔吐、嘴破、皮膚癢、手腳末梢麻木、白血球和血小板下降、疲倦、睡不著等不適症狀，均可利用中醫藥和針灸治療而得到緩解。像是手術傷口緊繃、刺痛，可使用疏經通絡的藥物；化療後出現的嘔吐腹瀉、食慾不振，可使用健脾理氣和胃的藥材，血球數不足導致疲憊虛弱，不堪負荷日常活動則須補氣養血；放療後皮膚紅腫發癢，可施用清熱涼血止癢的藥物；荷爾蒙藥物如泰莫西芬、復汝納治療出現的類更年期症狀、關節痠痛等問題，則可用疏肝滋陰補腎的藥物處理。

西醫抗癌治療過程中出現的不適症狀，均可利用中醫藥和針灸治療而得到緩解。

中醫藥和針灸治療 緩解癌症治療副作用

劉女士首次看診時，整個人相當虛弱無力，當時主訴因噁心、嘔吐吃不下，十分疲累但睡不著，排便也不順時而腹瀉時而便秘。楊茲甯醫師診脈發現，劉女士的脈象弦細緊繃，研判其氣機堵滯嚴重，以中醫的觀點來看，若肝氣鬱結不通會攻剋脾土，是造成諸多不適症狀的主因。加上望診發現，舌頭顏色淡紫偏白，無血色且遍布瘀斑，手掌顏色偏黃，顯現還有氣血虛弱及血瘀的問題。

因此，楊茲甯醫師施治以疏肝補脾、養氣調血以及降逆止嘔的方藥，第二次回診時，劉女士的氣色明顯好轉。