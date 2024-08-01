「360集團」創辦人親試電動車防夾功能夾親手　慘叫後仍讚：車是好車(有片)

中國知名網絡科技公司「360集團」創辦人周鴻禕，日前體驗廣州汽車集團旗下電動車品牌「廣汽埃安」的新車「昊鉑」時，親身測試聲稱具有「防夾功能」的車門時遭夾手指慘叫一聲，周鴻禕一言不發落車並為手指敷冰袋，不過，周鴻禕事後續撐：「廣汽埃安的車是好車」。
綜合《新浪科技》等內地媒體報道，微博博主「類星頻道」周二(7月30日)發布周鴻禕體驗「昊鉑」的影片顯示，身穿紅色上衣的周鴻祎在該車的鷗翼門開啟時問工作人員：「會夾我的手嗎？」工作人員稱：「有防夾功能，可以試一下」，周鴻禕坐上後座，並將右手放上車門邊測試該功能時，車門似乎未能識別到他的手指而直接關門，周鴻禕在車廂裡發出「啊」的一聲慘叫，嚇得工作人員連忙道歉：「不好意思，應該是我先試」。車門打開後，周鴻禕皺眉下車，摸著右手不住檢視且一言不發，後來還找來冰袋治療。工作人員隨即登車進行第二次測試，但防夾功能依然未能觸發。
網民：他還真敢試……這邊也真敢給他試
昊鉑汽車的客服回應稱，「可能是機械不太靈敏，或者是他的手放在比較偏、特別的地方，沒有識別到」。周鴻禕7月30日在微博發布視頻，稱因為門邊有軟墊，因此自己的手指沒有「被徹底夾住」，冰敷後已無大礙。他還強調：「廣汽埃安的車是好車，手也還是好手」。
影片在網上曝光後引起網民紛紛議論，有人倜侃：「他還真敢試……這邊也真敢給他試」、「啊，這個周為了流量真是親力親為。聽到那慘叫聲」、「體驗防夾還被夾手，沒把手夾骨折已經算萬幸了吧」、「360殺毒軟件就像這車門，六親不認」。周鴻禕同為「360殺毒」創辦人，他早前指，內地沒有受早前微軟Windows作業系統大死機事件傳出災情，是因為中國90%企業的電腦都使用旗下的防毒軟件。