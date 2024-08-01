「360集團」創辦人親試電動車防夾功能夾親手　慘叫後仍讚：車是好車(有片)

中國知名網絡科技公司「360集團」創辦人周鴻禕，日前體驗廣州汽車集團旗下電動車品牌「廣汽埃安」的新車「昊鉑」時，親身測試聲稱具有「防夾功能」的車門時遭夾手指慘叫一聲，周鴻禕一言不發落車並為手指敷冰袋，不過，周鴻禕事後續撐：「廣汽埃安的車是好車」。

綜合《新浪科技》等內地媒體報道，微博博主「類星頻道」周二(7月30日)發布周鴻禕體驗「昊鉑」的影片顯示，身穿紅色上衣的周鴻祎在該車的鷗翼門開啟時問工作人員：「會夾我的手嗎？」工作人員稱：「有防夾功能，可以試一下」，周鴻禕坐上後座，並將右手放上車門邊測試該功能時，車門似乎未能識別到他的手指而直接關門，周鴻禕在車廂裡發出「啊」的一聲慘叫，嚇得工作人員連忙道歉：「不好意思，應該是我先試」。車門打開後，周鴻禕皺眉下車，摸著右手不住檢視且一言不發，後來還找來冰袋治療。工作人員隨即登車進行第二次測試，但防夾功能依然未能觸發。