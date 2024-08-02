赴台中「旅遊」當詐騙集團車手　41歲港男提款慌失失被警斷正(有片)

台灣台中市警局周五（2日）公布一宗「車手」（詐騙集團負責提領及運送贓款的成員）案件，一名香港41歲陳姓男子上月27日赴台灣旅遊7天，期間通過當車手每天賺2,000元新台幣（約477港元），上月29日於西屯區一銀行提款機前形跡可疑，被警方盤查逮捕。當局已依詐欺罪將他移送台中地檢署，檢方以有逃亡之虞等理由聲請羈押獲准。

台中市警局第三分局偵查隊員上月29日到西屯區大隆路一帶偵辦案件時，發現陳男於提款機前形迹鬼祟，神情緊張不斷左顧右盼，並更換多張卡片提領現金，遂上前查問，要求解鎖手機及查看證件，將帳戶內剩餘的新台幣8萬元贓款全數領出，現場共查扣手機、金融卡及現金10萬元。其手機內沒有任何旅遊照片，身上僅少量港幣，沒有買回程機票。

調查發現，陳男在香港從事吊臂車指揮員，他宣稱自己於香港啟程前，看到有人在社交平台刊登招募為詐騙集團當車手的廣告，稱只要來台提款，就可輕鬆賺取日薪2,000元新台幣，聽從對方在群組中的指示搭機赴台灣旅遊7日，依據指示取得銀行卡後，在台中的ATM提款，剛提領2萬元就被當場查獲。

第三分局表示，今年至今已查獲68名車手，其中香港車手極罕見。台中警方以前曾查獲一名香港車手，研判他是想領出贓款拿到酬勞後立刻搭機回港，讓警方難以查緝其身份。

