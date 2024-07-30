貴州婦不忿比蟻咬放火燒竇　釀森林大火累經濟損失141萬

貴州一名婦人早前山上摘菜期間，不慎被螞蟻咬到，她當下不忿被咬，就放火燒蟻竇，詎料火勢一發不可收拾，引發森林大火。根據林務部門評估，這場大火造成約141萬元人民幣(下同)的損失。這名女子被控縱火罪，並坦承犯行，判處8月徒刑。

綜合《澎湃新聞》等內地媒體報道，案件發生於今年3月下旬，來自荔波縣的盧女士在山上摘菜時不慎踩到蟻竇，導致螞蟻爬到她腳上叮咬，她被攻擊後就拿出隨身的打火機點燃蟻竇旁的枯草，企圖焚燒蟻竇，詎料火勢蔓延，瞬間釀成森林大火。盧女士表示：「我只是想報復一下，爬到我腳上咬我的螞蟻，萬萬沒想到我的衝動行為會引發山火，我真的很後悔！我知道自己錯了」。