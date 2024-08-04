華東地區持續酷熱 杭州飆至41.9度破高溫紀錄 上海迪士尼員工接連熱暈

江蘇、杭州、上海等華東地區近日持續高溫，日間最高溫度突破攝氏40度。其中，杭州主城區上周六下午最高氣溫達到41.9度，創下當地高溫紀錄。網上瘋傳上海迪士尼園區有員工在酷熱天氣下昏倒，令外界關注勞工在高溫環境下工作的苦況及風險。

受到副熱帶高壓影響，上海、江蘇、浙江周六遭受熱浪侵襲，成為內地前十大高溫地區。其中，浙江桐廬觀測站下午升至41.3度，為全國最高溫，其他9個錄得逾40度的觀測站均位處浙江省。

上海 37.4 度 民眾：站在太陽下熱到受不了

上海早上發布高溫橙色預警訊號，提醒民眾注意健康以及用電安全。其中寶山觀測站上午測得37.4度高溫，為全國最高溫。有民眾指，上海夏天很熱，過去幾年夏天也是熱，但印象中，這種一站在太陽下會感到受不了的酷熱天氣，以往並不常見，而連續幾天酷熱的情況也較少。