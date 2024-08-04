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中國
2024-08-04 22:05:19

華東地區持續酷熱 杭州飆至41.9度破高溫紀錄 上海迪士尼員工接連熱暈

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杭州民眾到山澗嬉水消暑。(路透社)

杭州民眾到山澗嬉水消暑。(路透社)

江蘇、杭州、上海等華東地區近日持續高溫，日間最高溫度突破攝氏40度。其中，杭州主城區上周六下午最高氣溫達到41.9度，創下當地高溫紀錄。網上瘋傳上海迪士尼園區有員工在酷熱天氣下昏倒，令外界關注勞工在高溫環境下工作的苦況及風險。

受到副熱帶高壓影響，上海、江蘇、浙江周六遭受熱浪侵襲，成為內地前十大高溫地區。其中，浙江桐廬觀測站下午升至41.3度，為全國最高溫，其他9個錄得逾40度的觀測站均位處浙江省。

上海37.4度 民眾：站在太陽下熱到受不了

上海早上發布高溫橙色預警訊號，提醒民眾注意健康以及用電安全。其中寶山觀測站上午測得37.4度高溫，為全國最高溫。有民眾指，上海夏天很熱，過去幾年夏天也是熱，但印象中，這種一站在太陽下會感到受不了的酷熱天氣，以往並不常見，而連續幾天酷熱的情況也較少。

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西湖有艇家難擋炎熱。(路透社) 杭州民眾到山澗嬉水消暑。(路透社) 杭州民眾到山澗嬉水消暑。(路透社) 上海迪士尼扮演卡通人物的員工在烈日下暈倒。(互聯網) 上海迪士尼有攤檔員工酷熱下昏倒。(互聯網) 上海迪士尼有攤檔員工酷熱下昏倒。(互聯網) 扮演卡通人物的員工在烈日下暈倒，經治療後再出來表演。(互聯網)

上海迪士尼接連有員工熱暈

微博瘋傳上海迪士尼接連有員工在戶外工作時昏倒。從照片可見，一名負責戶外攤檔的員工昏倒在地，由旁人照料。另有網民上傳圖片指，上周二一名扮演卡通人物CookieAnn」的員工在中午巡遊與遊客拍照時暈倒。網民指，該名員工經治療後又再出來表演。有網民建議調整夏季巡遊時間，甚至取消巡遊。上海迪士尼回應指，關於戶外人員的工作安排，將會依據氣象台所發布的高溫預警訊號與現場氣溫狀況調整。

除了上海，杭州亦「熱辣辣」，不少民眾一家大小深入山區享受「避暑遊」，到山林溪澗嬉水消暑。

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