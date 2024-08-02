習近平回信祖籍寧波港企業家 勉勵積極融入國家改革開放大局

包陪慶、曹其鏞等香港「寧波幫」後代，早前寫信給國家主席習近平(圖、新華社)，匯報他們傳承先輩優良傳統、積極服務國家發展等情況，並表達繼續為祖國現代化建設貢獻力量的決心。習近平近日向包、曹等祖籍寧波的香港企業家回信，對他們予以親切勉勵，並冀繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局。

習近平表示，「多年來，你們(祖籍寧波的香港企業家)傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統，積極創新創業、捐資助學，為家鄉建設和國家發展貢獻力量，用實際行動詮釋了薪火相傳的愛國心、桑梓情」。