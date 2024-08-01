習近平向祖籍寧波香港企業家回信 冀積極融入國家改革開放大局

國家主席習近平近日向祖籍寧波的香港企業家回信。
習近平給祖籍寧波的香港企業家予以親切勉勵
新華社報道，習近平給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家予以親切勉勵。習近平在信中指出，多年來，祖籍寧波的香港企業家傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統，積極創新創業、捐資助學，為家鄉建設和國家發展貢獻力量，用實際行動詮釋薪火相傳的愛國心、桑梓情。
習近平又強調，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，需要全體中華兒女凝心聚力、攜手奮鬥，希望繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局，為中國式現代化建設添磚加瓦，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。
李家超感謝習近平回信
行政長官李家超代表香港特區由衷感謝習近平給一眾祖籍寧波的香港企業家的回信，信中字裏行間彰顯習主席對他們傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統、為家鄉建設和國家發展貢獻力量的肯定和親切勉勵。李家超表示，包陪慶、曹其鏞等香港寧波籍後代致函習主席，匯報他們傳承先輩優良傳統、積極服務國家發展等情況，表達繼續為祖國現代化建設貢獻力量的決心，習主席的回信令人深感鼓舞，尤其讓祖籍寧波乃至國家其他地方的香港企業家深受啓發，堅定了他們承先啓後、守正創新的信心和決心，繼續充分發揮自身所長，服務和貢獻家鄉和國家所需。
李家超強調，香港特區政府定當繼往開來，全力凝聚本港商界和民間的愛國愛港愛鄉力量，推動他們繼續在各自領域盡展所長，更好融入國家發展大局，在國家強國建設、民族復興偉業，作出香港貢獻。
原文刊登於 香港電台