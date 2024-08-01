習近平向祖籍寧波香港企業家回信 冀積極融入國家改革開放大局

習近平在信中指出祖籍寧波的香港企業家傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統。（新華社資料圖片）

國家主席習近平近日向祖籍寧波的香港企業家回信。

習近平給祖籍寧波的香港企業家予以親切勉勵

新華社報道，習近平給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家予以親切勉勵。習近平在信中指出，多年來，祖籍寧波的香港企業家傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統，積極創新創業、捐資助學，為家鄉建設和國家發展貢獻力量，用實際行動詮釋薪火相傳的愛國心、桑梓情。

習近平又強調，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，需要全體中華兒女凝心聚力、攜手奮鬥，希望繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局，為中國式現代化建設添磚加瓦，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。