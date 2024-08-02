深圳女拔罐拔出嚇人紫黑瘀痕　痠痛到要趴住瞓

「拔罐」是一種中醫常見的療法，具袪風濕、通經活絡的功效，內地一名女子花了20元人民幣（約21.6港元）拔罐後，整個肩頭竟出現又大又黑的痕跡，痛得她只能趴着睡覺。
花20元人民幣
廣東深圳近期下雨頻繁，空氣潮濕，除了出動除濕機「室內除濕」外，「體內除濕」也相當重要，一名周姓女子因為想去除體內的濕氣，便花20元人民幣（約21.6港元）接受了拔罐療法，沒想到在肩膀部分留下的印子，竟然又紫又黑。
周女表示，當天拔罐完後，因為太痛只能趴着睡覺，但全身又覺得非常酸爽，看到自己肩膀上的印子也嚇一跳，幫她拔罐的阿姨解釋，是因為身體內濕氣太多，顏色才會這麼黑。
透過加熱「罐子」產生負壓
拔罐是透過加熱的「罐子」產生負壓，吸附在局部皮膚上，使其充血、瘀血，讓血液脫離體液循環，拔罐可以促進血液循環、增加新陳代謝，高血壓、消化不良、中風也都是其可治療之病症。
不過拔罐雖然常見，但也有其危險性，目前臨床上拔罐比較常見抽氣式的真空罐，但也有向周女所做的較為傳統的「火罐」，由於拔火罐的溫度通常介於80至140度之間，稍有不慎就容易造成皮膚燙傷，有心臟病、皮膚病、消瘦者不可進行拔罐。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章