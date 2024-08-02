深圳女拔罐拔出嚇人紫黑瘀痕　痠痛到要趴住瞓

「拔罐」是一種中醫常見的療法，具袪風濕、通經活絡的功效，內地一名女子花了20元人民幣（約21.6港元）拔罐後，整個肩頭竟出現又大又黑的痕跡，痛得她只能趴着睡覺。

花20元人民幣

廣東深圳近期下雨頻繁，空氣潮濕，除了出動除濕機「室內除濕」外，「體內除濕」也相當重要，一名周姓女子因為想去除體內的濕氣，便花20元人民幣（約21.6港元）接受了拔罐療法，沒想到在肩膀部分留下的印子，竟然又紫又黑。

周女表示，當天拔罐完後，因為太痛只能趴着睡覺，但全身又覺得非常酸爽，看到自己肩膀上的印子也嚇一跳，幫她拔罐的阿姨解釋，是因為身體內濕氣太多，顏色才會這麼黑。