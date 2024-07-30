熱門搜尋:
巴黎奧運 McGriddles 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
中國
2024-07-30 17:48:28

深中通道｜首月車流量破300萬架次 中山旅遊餐飲大幅受惠

分享：
深中通道(央視圖片)

深中通道(央視圖片)

橫跨珠江口東西兩岸的深中通道通車一個月，央視新聞報道，深中通道是當前珠江東岸「深莞惠」與西岸「珠中江」兩大城市群的唯一公路直連通道，加上暑假出遊、群眾打卡體驗熱情高漲等因素，通車後車流量始終保持高位運行，成為「灣區新頂流」。據了解，文旅業、餐飲業受深中通道開通的影響首先顯現。如中山博物館參訪人數較去年同期有較大幅度上升，南朗崖口村餐飲業全面飄紅，「中山乳鴿已被深圳人吃光」的傳言也提供側面佐證。

深中通道(央視圖片) 深中通道(央視圖片) 深中通道(央視圖片) 大批深圳和香港居民從深中通道跨越珠江，來到中山品嘗美食、欣賞美景；乳鴿店、燒鵝店食客滿堂，景區遊客也絡繹不絕。(網上圖片) 深中通道海底沉管隧道(網上圖片) 深中通道海底沉管隧道動態投影「天幕」(新華社) 深中通道海底沉管隧道動態投影「天幕」暫時關燈(網上圖片) 深中通道通車，將深圳和中山之間的通行時間從此前約2小時縮短至30分鐘。(網上圖片) 有網民貼出深中通道6月30日開通當日不少司機違規的照片，例如將車停在橋面，甚至有女子坐露營椅歎咖啡享受風景。(網上圖片) 深中通道6月30日開通，惟在開通首日出現大塞車(中山交警影片截圖) 國家重大工程深中通道剛正式通車。(新華社) 大批汽車塞在深中通道海底隧道段。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道嚴重擠塞，乘客只好順道在車上欣賞落日晚霞。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道嚴重擠塞，乘客只好順道在車上欣賞落日晚霞。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道嚴重擠塞，乘客只好順道在車上欣賞落日晚霞。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道嚴重擠塞，有人逼於無奈在橋邊解決生理需要。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道首日通車嚴重塞車。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道的跨海大橋上，有大批私家車泊在路邊「打卡」。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道的跨海大橋上，有大批私家車泊在路邊「打卡」。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道的跨海大橋上，有大批私家車泊在路邊「打卡」。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道的跨海大橋上，有大批私家車泊在路邊「打卡」。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道啟用首日嚴重擠塞。(林俊源攝)

據監測數據顯示，開通首月以來車流總量超300萬車次，單小時最高峰超過了8,000車次，其中客車佔比約93%；工作日期間全線車流總體平穩有序，周末期間車流量增幅約30%，部分時段出現車流緩行現象。從車流時段分析，車流高峰主要出現在上午11至12時，下午4時至5時。預計暑假結束，以及人們逐漸熟悉和適應深中通道通行線路後，車流會逐步回歸正常水平。

adblk5

24公里的深中通道將深圳、中山納入「半小時生活交通圈」，計劃今年底南中高速南延線開通接入深中通道後，南沙萬頃沙地區也將成為這一交通圈新成員。深中通道的開通，顯著提升了跨珠江口通道的通行能力，加快了珠江口兩岸經濟、社會、文化各要素的流動，人暢其行、物暢其流，將粵港澳大灣區加快融合發展推向一個新的高度。