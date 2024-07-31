江蘇酒店為防食客肚痾　菜餚加止痾藥　多吃或致兒童耳聾

江蘇南通一間酒店為預防顧客吃提供的食物後肚痾等食物中毒事故，竟在食物裡添加「慶大霉素」，很可能導致孩子耳聾，幸好被良心員工發現並揭發，經過法院審理後判決近日出爐，酒店以及2名廚師都被判罰。

綜合《現代快報》、《澎湃新聞》等內地媒體報道，涉事酒店員工去年9月3日向有關單位投訴，酒店食物被添加慶大霉素，執法人員突襲檢查後，在雞汁燴花膠、雞汁燴蹄筋等餸菜找到已使用的慶大霉素注射液4盒，查獲未使用101盒，並針對餐點取樣，均驗出慶大霉素成分。報道指，硫酸慶大黴素是一種抗生素、處方藥，還是導致許多孩子耳聾的「罪魁禍首」，按《食品安全法》的規定，是絕對不能在食品中添加處方藥的。當局經調查後發現，2023年以來，為預防腹瀉的群體性食物中毒意外，該酒店2名廚師在餐點裡頭，按照10桌1盒(相當於每圍1支)的標準添加慶大霉素，累積售出添加該藥品的燴菜1,612份，銷售金額77,376元人民幣。