江蘇酒店為防食客肚痾　菜餚加止痾藥　多吃或致兒童耳聾

江蘇南通一間酒店為預防顧客吃提供的食物後肚痾等食物中毒事故，竟在食物裡添加「慶大霉素」，很可能導致孩子耳聾，幸好被良心員工發現並揭發，經過法院審理後判決近日出爐，酒店以及2名廚師都被判罰。
綜合《現代快報》、《澎湃新聞》等內地媒體報道，涉事酒店員工去年9月3日向有關單位投訴，酒店食物被添加慶大霉素，執法人員突襲檢查後，在雞汁燴花膠、雞汁燴蹄筋等餸菜找到已使用的慶大霉素注射液4盒，查獲未使用101盒，並針對餐點取樣，均驗出慶大霉素成分。報道指，硫酸慶大黴素是一種抗生素、處方藥，還是導致許多孩子耳聾的「罪魁禍首」，按《食品安全法》的規定，是絕對不能在食品中添加處方藥的。當局經調查後發現，2023年以來，為預防腹瀉的群體性食物中毒意外，該酒店2名廚師在餐點裡頭，按照10桌1盒(相當於每圍1支)的標準添加慶大霉素，累積售出添加該藥品的燴菜1,612份，銷售金額77,376元人民幣。
酒店被罰款逾118萬及吊銷食品經營許可證
報道指，《中華人民共和國食品安全法》規定，生產經營的食品中不得添加藥品。因此2名廚師被以涉嫌生產、銷售有毒、有害食品罪，依法逮捕。法院4月23日做出一審宣判，2名廚師因犯生產、銷售有毒、有害食品罪，分別被判處有期徒刑2年及1年6個月，宣告緩刑，並處罰金共計16萬元人民幣，目前2人已在媒體公開賠禮道歉，賠償金也全部繳納完畢。
另外，由於檢察機關依法向市場監管部門件一，督促對相關違法行為依法做出行政處罰，對此市場監管部門對該酒店罰款118萬多人民幣，吊銷《食品經營許可證》，對2名廚師及2名酒店經營負責人作出終身或5年內不得從事食品生產經營管理工作的行政處罰，並將涉案酒店和前述4人列入嚴重違法失信名單。但報道未有提及酒店品牌或名稱。