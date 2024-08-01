廣東立法助港澳青年 大灣區就業創業報考公務員

廣東省人大常委會通過《廣東省促進港澳青年在粵港澳大灣區內地九市就業創業條例》立法，助港澳青年在大灣區就業、創業、報考公務員，條例9月1日起實施。(網上圖片)

目前，大灣區內地九個城市港澳青年創新創業基地共有84間，累計孵化港澳創業項目超過5,600個。條例規定，政府需統籌規劃建設港澳青年創新創業基地，按照規定做好基地建設和運營的資金保障工作；支持通過新安排土地、盤活閒置廠房物業、改造現有孵化場地等方式建設基地。

廣東省人大常委會通過《廣東省促進港澳青年在粵港澳大灣區內地九市就業創業條例》立法，助港澳青年在大灣區就業、創業、報考公務員，條例9月1日起實施。

為吸納港澳青年人才，條例亦規定，需推進符合條件的港澳青年報考大灣區內地9市公務員工作；支持大灣區內地9市國有企業、事業單位等用人單位公開招聘港澳青年；支持大灣區內地9市招收港澳青年博士進入博士後流動站、博士後科研工作站，探索與香港、澳門相關機構合作開展博士後研究人員的培養工作。

可以申請人才住房

同時條例亦規定，應加強與港澳青年相關的政務數據跨部門共享，針對港澳青年出入境證件、居住證、社會保障卡的使用提供更多應用支持。港澳青年可以購買商品住房或者配售型保障性住房，申請人才住房、保障性租賃住房、公共租賃住房或者租房補貼；可以繳存住房公積金，同等享受當地居民提取個人住房公積金、申請住房公積金個人住房貸款等。