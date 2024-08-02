巴黎奧運｜谷愛凌現身惹哄動　全紅嬋主動出擊勾手臂

內地17歲跳水小將全紅嬋與搭檔陳芋汐在奧運女子雙人跳水10米台項目，上演「水花消失術」摘金。這名奧運冠軍賽後受訪時，看到滑雪運動員谷愛凌現身，立刻開啟迷妹模式，羞喊「臉燙燙的！」
根據內媒報道，全紅嬋與陳芋汐獲得了女子雙人跳水10米台的冠軍。賽後記者會上，在2022北京冬奧獲得2金1銀的谷愛淩也驚喜現身，並向2名冠軍小將送上絨毛娃娃，讓她們又驚又喜。
我第一次臉燙燙！
全紅嬋也大方示愛，稱自己喜歡的體育明星是谷愛凌，更得到「偶像」比心回應，「妳也很優秀」。全紅嬋興奮直呼，「妳好漂亮啊，我好開心啊，（妳整個人）閃閃發光，我在台上一眼就看見妳了，我第一次臉燙燙！」邊說邊在原地踏步，雙手捧臉，害羞地盯着谷愛凌，模樣逗趣可愛。
隨後，3人在進行合照時，全紅嬋更主動出擊，默默勾着谷愛凌的手臂，將身體貼過去，拉近自己跟偶像的距離。谷愛凌見到「小迷妹」的可愛反應，臉上笑容止不住，主動獻上擁抱。
參加馬拉松大眾組比賽
谷愛淩表示，運動項目雖然不同，但作為運動員，能夠感同身受，全紅嬋與陳芋汐已經非常優秀：「我覺得和其他項目運動員聊聊是有幫助的，我也喜歡和其他運動員聊一聊，能夠互相安慰」。
根據谷愛淩透露，自己將參加巴黎奧運會馬拉松大眾組的比賽，但自己的準備時間有限：「這是我第一次以很放鬆的身份參與夏季奧運會，至於馬拉松，只要完成比賽就好，成績不重要。」
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