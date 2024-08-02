巴黎奧運｜谷愛凌現身惹哄動　全紅嬋主動出擊勾手臂

內地17歲跳水小將全紅嬋與搭檔陳芋汐在奧運女子雙人跳水10米台項目，上演「水花消失術」摘金。這名奧運冠軍賽後受訪時，看到滑雪運動員谷愛凌現身，立刻開啟迷妹模式，羞喊「臉燙燙的！」

根據內媒報道，全紅嬋與陳芋汐獲得了女子雙人跳水10米台的冠軍。賽後記者會上，在2022北京冬奧獲得2金1銀的谷愛淩也驚喜現身，並向2名冠軍小將送上絨毛娃娃，讓她們又驚又喜。

我第一次臉燙燙！

全紅嬋也大方示愛，稱自己喜歡的體育明星是谷愛凌，更得到「偶像」比心回應，「妳也很優秀」。全紅嬋興奮直呼，「妳好漂亮啊，我好開心啊，（妳整個人）閃閃發光，我在台上一眼就看見妳了，我第一次臉燙燙！」邊說邊在原地踏步，雙手捧臉，害羞地盯着谷愛凌，模樣逗趣可愛。