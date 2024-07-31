巴黎奧運男子體操團體決賽，國家隊原本擁3.267分的領先優勢下，蘇煒德在單槓比賽中兩次從槓上跌落，最終被日本隊反超失金得銀。比賽結束後，成為眾矢之的的蘇煒德向隊友及國民道歉：「今天對我來說是特別大的教訓，也非常遺憾。對不起我的隊友、大哥們，他們非常努力，也經歷了很多傷病，好不容易熬過來，因為我的失誤而沒有了金牌。」

但蘇煒德仍被內地網民狂罵，更有網民「考古」發布影片精華，直言這已是蘇煒德在一年內的大型比賽中第7次甩手，亦有人質疑他是靠關係入選國家隊，認為他毀掉全部人的夢想，甚至應該當場宣佈退役，「一年之前已經坑過隊友一塊世錦賽金牌，現在又坑掉奧運冠軍，為何他老是失誤？為何一定要選他？」、「因為他，到手的金牌飛了」、「每次大賽都掉」、「沒有後台我是不信的，拿國家的面子給它玩」、「他始終準時準點葬送所有隊友努力」。

眼見輿論對蘇煒德「網暴」未停，官媒新華社周二（30日）發表題為「痛失男團金牌，並非一人之責」的文章，直指蘇煒德的數次失誤雖「徹底砸碎了所有人的夢」，但強調造成遺憾的原因不止在蘇煒德一人，「假如中國隊有足夠多的優秀全能選手，或許在確定參賽名單時，中國體操能有更大的選擇面。」文章指因老將孫煒腳部意外受傷，中國隊緊急啟用替補隊員，名單裏只有蘇煒德擅長的項目與孫煒相似，有自由操、跳馬、單杠等，正是中國體操隊男團比賽所需，只可惜蘇煒德沒能臨場救火。