巴黎奧運｜全紅嬋弟妹同練跳水　全爸爸冀當「孩子的後盾」

內地跳水小將全紅嬋與拍檔陳芋汐，日前在奧運女子雙人10米台決賽強勢奪金，全紅嬋的家人透過轉播見證了她的「水花消失術」。她的父親全文茂開心地說會殺隻雞慶祝，並祝福她在接下來的單人項目表現越來越好。

據《新華網》與《極目新聞》等內媒，全紅嬋比賽當天，她的家人和啟蒙教練陳華明，來到廣東湛江市麻章區文化綜合服務中心，與一眾鄉親們在大廳裡收看轉播，為她加油。

弟妹表現得十分沉穩

相比鄉親們的激動，全紅嬋的弟妹表現得十分沉穩，目不轉睛地看比賽。報道稱，他們2人也是跳水運動員，妹妹全紅桃和姐姐一樣從小練習跳水，弟弟全進鵬也在2年前開始練習跳水，目前正在湛江體育運動學校學習。