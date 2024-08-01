巴黎奧運｜中國反興奮劑中心批《紐時》炒作報道　圖影響中國運動員心理

中國反興奮劑中心點名批評《紐約時報》再度炒作中國泳手因食品受污染被驗出興奮劑超標事件，並進行歪曲解讀和斷章取義，企圖擾亂巴黎奧運游泳比賽的秩序，影響中國運動員心理並削弱競技能力。（路透社資料圖片）

中國反興奮劑中心發布聲明表示，點名美國《紐約時報》日前發表的文章，再度炒作中國泳手因食品受污染被驗出興奮劑超標事件，並進行歪曲解讀和斷章取義，企圖擾亂巴黎奧運游泳比賽的秩序，影響中國運動員心理並削弱競技能力，斥極不公平及不道德，誤導公眾對反興奮劑工作的認知，損害世界游泳運動員對巴黎奧運的信心，中心對此強烈譴責和堅決反對。

《紐約時報》上月30日引述匿名人士報道，兩名中國游泳選手於2022年檢測出對違禁藥物呈陽性反應，其中一名女選手預定參加巴黎奧運。報道引中國當局稱，兩名選手在北京一間餐廳吃漢堡包時不小心攝取某種類固醇而被驗出「微量」違禁藥物，強調是食品污染而非使用禁藥所致。