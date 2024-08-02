北京男不滿遣散費金額　用農藥毒害自己嫁禍公司

北京一處工地的員工餐廳，日前驚傳遭人用農藥下毒，導致一名40多歲員工昏迷不醒。令人驚訝的是，下毒的正是他自己。事後調查發現，該員工因為與公司談不妥遣散費金額，憤而離譜設局。

據《環球網》報道，2024年1月的一個清晨，北京海淀一處工地宿舍內，員工張姓男子躺在床上動也不動，嘔吐物還散發刺鼻氣味，經送醫搶救後，張男脫離生命危險，並在嘔吐物中驗出農藥「敵敵畏」的成分，確定為急性有機磷農藥中毒。

不小心灑進鍋子裏

據員工餐廳廚師稱，當時張男打飯時，在大鍋粥前不斷徘徊，之後就有其他人反映粥氣味不對，於是廚師就把這鍋粥給倒了。

張男這才認了，是他對自己下毒。當時他用裝有農藥的碗裝粥，因為裝得太滿，不小心把粥灑進鍋子裏。之後他忍著刺鼻氣味喝了三口，回到宿舍後，他頭暈目眩、嗓子發麻，後來還失去知覺。