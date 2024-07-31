內地38歲女子「躺平」住進養老院　大讚包吃包住很划算

內地一名38歲女子北漂11年，因為身體出狀況，決定回到家鄉吉林住養老院，引發網友高度關注。她稱每個月付約2000元，個人房間包吃包住，躺平不內耗比原本高壓生活好多了。
38歲楊姓女子北漂11年做編劇工作
據《鳳凰網》報導，38歲楊姓女子之前在北京北漂了11年，做的是編劇工作，因為去年生了一場大病，在北京住院住了一個月。
由於身體狀況不好，無法回到工作岡位，她決定回到家鄉東北吉林，找個清淨的地方休養身體，最後選擇了一家養老院，目前已入住了近3個月。
對於她的選擇，許多人非常驚訝，因為年紀輕輕就進養老院，似乎與社會上的價值觀與期待並不相符，相關話題，還一度衝上微博熱搜榜。
楊女受訪時表示「我打算來養老院的時候，我其實有一點點排斥的，因為在我的印象裡，養老院不能隨便出門，然後每天都是死氣沉沉的，大家都是躺在床上的那種。」
但實際入住養老院後，楊女超級訝異，她稱「我來了之後，發現這個和我想像的差距很大，這裡的老年人很多比我的身體還好，能蹦能跳，這個養老院的環境很好，後面就是大山，然後有1600棵李子樹，空氣特別好。」
2000元包吃包住一人一間房
報導中，楊女展示自己在房間內拍攝的影片。她表示「這是我在吉林住的養老院，2000元包吃包住，一個人一個房間，房間裡有電視衣櫃，兩個床頭櫃，每天中午有四樣菜，我覺得比較划算」。
楊女表示，由於每天都過得很養生，感覺比以前更有力氣了。她說每天除了睡覺就是吃飯，還會寫寫劇本，替養老院的長者們寫一些回憶錄。她稱「我現在每天大概最晚9點就睡覺了，然後早上四五點就起來了，生活作息更規律了，感覺每天精力都挺充沛的」。
楊女在社交平台上寫道，「我常問他們是否孤獨，他們說，在家更孤獨，因為孩子們都上班，有的兒女也已經是老年人了，身體不好，沒辦法照顧他們，在這裡，是他們現有的人生階段最好的選擇。」
她稱「跟老年人常在一起，不內耗，這種感覺實在是太好。躺平躺得心安理得，休息也不覺得是一種罪過。」
消息一出，引發網友正反兩面看法，有人說「你好有勇氣，人就應該照著自己的意願活著」、「哇，真的好實惠喔！2000塊錢一個月」、「你這是體驗生活順帶休息」、「我南飄33年都沒進過養老院，廣東退休後還在奶粉店打工呢」、「若為降低生活成本去住養老院，真正有需要的老人，就住不進去了」、「如果你有100萬，可以住500個月，也就是41年」。
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