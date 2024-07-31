內地38歲女子「躺平」住進養老院　大讚包吃包住很划算

內地一名38歲女子北漂11年，因為身體出狀況，決定回到家鄉吉林住養老院，引發網友高度關注。她稱每個月付約2000元，個人房間包吃包住，躺平不內耗比原本高壓生活好多了。 38歲楊姓女子北漂11年做編劇工作 據《鳳凰網》報導，38歲楊姓女子之前在北京北漂了11年，做的是編劇工作，因為去年生了一場大病，在北京住院住了一個月。 由於身體狀況不好，無法回到工作岡位，她決定回到家鄉東北吉林，找個清淨的地方休養身體，最後選擇了一家養老院，目前已入住了近3個月。

對於她的選擇，許多人非常驚訝，因為年紀輕輕就進養老院，似乎與社會上的價值觀與期待並不相符，相關話題，還一度衝上微博熱搜榜。 楊女受訪時表示「我打算來養老院的時候，我其實有一點點排斥的，因為在我的印象裡，養老院不能隨便出門，然後每天都是死氣沉沉的，大家都是躺在床上的那種。」 但實際入住養老院後，楊女超級訝異，她稱「我來了之後，發現這個和我想像的差距很大，這裡的老年人很多比我的身體還好，能蹦能跳，這個養老院的環境很好，後面就是大山，然後有1600棵李子樹，空氣特別好。」

2000元包吃包住一人一間房 報導中，楊女展示自己在房間內拍攝的影片。她表示「這是我在吉林住的養老院，2000元包吃包住，一個人一個房間，房間裡有電視衣櫃，兩個床頭櫃，每天中午有四樣菜，我覺得比較划算」。 楊女表示，由於每天都過得很養生，感覺比以前更有力氣了。她說每天除了睡覺就是吃飯，還會寫寫劇本，替養老院的長者們寫一些回憶錄。她稱「我現在每天大概最晚9點就睡覺了，然後早上四五點就起來了，生活作息更規律了，感覺每天精力都挺充沛的」。