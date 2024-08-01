傳金正恩令外交官毋須顧忌與華產生矛盾 中方︰炒作中朝關係有問題是別有用心

北韓上周六舉行「韓戰停戰71周年紀念日」活動，有報道指俄羅斯、越南、古巴等國的駐朝大使出席，但沒有看到中國駐朝大使王亞軍，關注中朝關係的近期變化。 中國大使被指缺席北韓官方活動 在北京，外交部發言人林劍在例行記者會上回應指，近期個別國家和媒體捕風捉影，不時渲染炒作所謂中朝關係出現問題，中、俄正在對朝關係上開展競爭等不實論調，完全是別有用心；強調北韓和俄羅斯都是中國的友好鄰邦，中方樂見朝俄關係發展，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。

林劍強調，中國人民志願軍與北韓人民和軍隊71年前並肩作戰，取得中國抗美援朝戰爭和北韓祖國解放戰爭的偉大勝利。過程中，中朝雙方用鮮血結成了牢不可破的傳統友誼。儘管國際地區形勢發生了很大變化，但中國黨和政府重視和發展中朝傳統友好合作關係的一貫立場沒有改變。